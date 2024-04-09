المملكة على موعد مع أمطار غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة قليلا اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس غائما جزئيا مع هطول زخات متفرقة ومتقطعة من المطر، ومع ساعات الظهيرة يشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ويتحول الطقس إلى غائم مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها حاجز 50 كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وحذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.



كما حذرت من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية.

