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الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة

الخميس، 04-04-2024 11:37 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجياً بحالة عدم من الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم الاثنين القادم ؛ حيث تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما من المتوقع ان تهطل زخات متفرقة من المطر في  شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، ومع ساعات الليل يتوقع ان تمتد الهطولات إلى اجزاء من المناطق الجنوبية.

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ووفق ادارة الارصاد الجوية تشتد يوم الثلاثاء حالة عدم الاستقرار الجوي لتهطل زخات من المطر في اماكن مختلفة من المملكة بما فيها منطقة العقبة، يتوقع ان تكون هذه الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما قد يؤدي إلى جريان الاودية وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

 

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