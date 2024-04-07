المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

يكون الطقس اليوم الاحد لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع هطول زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر لفترة قصيرة في شمال المملكة مع احتمال ضعيف ان تمتد الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا بارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.