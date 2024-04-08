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الإثنين، 08-04-2024 11:13 م

تعرف على حالة الطقس في الاردن اول أيام عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاربعاء انخفاض على درجات الحرارة، الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، و دافئا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وغائما جزئيا الى غائم بوجه عام مع هطول الامطار بين الحين والاخر في أغلب المناطق قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الغربية يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة.

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وليل الاربعاء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا، الطقس غائما جزئياً، وبارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً تنشط أحيانا.ً

 

الى ذلك دعا مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، إلى تحري هلال شهر شوال يوم غد الثلاثاء.

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