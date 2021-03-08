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الإثنين، 08-03-2021 09:58 ص

بسبب كتلة هوائية باردة

المملكة على موعد مع منخفض جوي

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الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة ، الخميس القادم ، بانخفاض ملموس على درجات الحرارة، بسبب كتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة للمنخفض الجوي الذي يتمركز فوق سوريا، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الأجواء باردة نسبياً ومغبرة بشكل عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

 

ويتوقع خلال ساعات النهار سقوط زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء من المناطق الشمالية، ومع ساعات الليل تتكاثر الغيوم بشكل تدريجي لتصبح الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة، مع سقوط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة قد تمتد في ساعات الليل المتأخرة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل إلى 60 كم/ساعة.

 

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