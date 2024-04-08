الإثنين 08-04-2024
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الإثنين، 08-04-2024 01:46 ص

انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم، وتهطل بإذن الله تعالى زخات غير منتظمة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة  قد تكون في ساعات متأخرة من الليل غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد  وتساقط البرد .

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ووفق ادارة الارصاد الجوية يتوقع أن تمتد الهطولات في ساعات الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

 

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