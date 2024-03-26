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الثلاثاء، 26-03-2024 09:00 ص

مدير الأرصاد يكشف عن إنقلاب حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة ليومين

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن التحليلات للنماذج العددية تشير إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع التدريجي حيث من المتوقع يومي الأربعاء والخميس نشعر بالدفء .

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وأضاف آل خطاب أن درجات الحرارة العظمى ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية لتتراوح في العاصمة عمان من 22 إلى 26 درجة مئوية بينما المناطق المنخفضة مثل الأغوار والعقبة والبحر الميت تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 27 إلى 32 درجة مئوية.


وأشار آل خطاب إلى أن نماذج محاكاة الغلاف الجوي تشير إلى أنه من المتوقع أن تتأثر المملكة يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد .


 




 

 


 

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