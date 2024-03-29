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الجمعة، 29-03-2024 09:15 ص

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم

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الوكيل الاخباري- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة مع ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة في المناطق الجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، ويتوقع أن تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتبقى المملكة يومي السبت والأحد، ضمن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

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