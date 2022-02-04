الجمعة 04-02-2022
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الجمعة، 04-02-2022 11:50 ص

تساقطات ثلجية على مرتفعات في الجنوب

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الوكيل الاخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب، إن الكتلة الهوائية الباردة التي على المملكة اليوم، ستتعمق خلال فترة المساء.

وتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عن يوم أمس بمقدار 4-5 درجات.

وأضاف أنه ومنذ الصباح الباكر بدأت التساقطات الثلجية على مرتفعات الطفيلة؛ القادسية والرشادية والعيص، وفي المزار الجنوبي في الكرك، بالإضافة إلى تساقط ثلوج ممزوجة بالأمطار على مرتفعات الشوبك.

وبين أن الأرصاد الجوية تتوقع استمرار التساقطات الثلجية على تلك المناطق خلال النهار، ما سيؤدي إلى تراكمها بشكل محدود.

وأشار إلى تعرض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة بتساقطات مطرية بين الحين والآخر.

وأوضح أنه وخلال ساعات الليل من المتوقع أن تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق أوسع من المملكة، وقد تكون غزيرة مصحوبة بالرعد، فضلا عن وجود توقعات بأن تشهد بعض مناطق العاصمة عمان تساقط زخات من البَرَد.

وأكد آل خطاب، أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة سيجلب المزيد من الأمطار، مبينا أن التساقطات المطرية ستستمر حتى مساء يوم غد السبت.

وحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة الضباب.

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