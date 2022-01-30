الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 11:47 ص

الأرصاد: زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية غداً الإثنين

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد أنه يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء مستقرة وغالباً مشمسة، وتكون باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليــلاً: الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، و مع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الانجماد والصقيع في العديد من المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية و مناطق البادية.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية.


أما غداً الاثنين:
الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات  المساء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن متفرقة من المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية و مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات المساء والليل في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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