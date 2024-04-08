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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 08-04-2024 10:57 م

تطورات المنخفض وحالة الطقس في الاردن الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يشتد يوم الثلاثاء تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة لذا يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا .

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ووفق الارصاد الجوية تهطل بمشيئة الله الأمطار بين الحين والأخر في أغلب المناطق تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة.

 

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