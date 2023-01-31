الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 31-01-2023 05:12 م

تطورات جديدة على المنخفض .. والارصاد : ثلوج على ارتفاع 1100 متر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة يوم الاربعاء تحت تاثير المنخفض الجوي، وتكون الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات من الامطار بين الحين والاخر خاصة في شمال المملكة، بينما تسود باقي المناطق اجواء مغبرة نتيجة رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق، ومع ساعات المساء تعبر المملكة جبهة هوائية اكثر برودة حيث تتحول الرياح الى غربية و تهطل الامطار في اغلب المناطق تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة،  كما يتوقع خلال ساعات الليل وفجر الخميس ولفترة قصيرة تساقط زخات من الثلج  فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها الى 1100م عن سطح البحر وما يزيد والتي قد تتراكم بشكل محدود ومتفاوت حسب الارتفاع خاصة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة). 
 
وتستمر الاجواء يوم الخميس باردة جدا وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لتساقط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات الظهيرة تضعف فرص الهطول وتتناقص الغيوم تدريجياً، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتكون الاجواء ليلاً شديدة البرودة في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، و الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة. 

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