الجمعة 08-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك لقناة سي إن بي سي: المشاريع الإقليمية هي الكلمة المفتاحية للمستقبل

الحجاج يؤدون طواف الإفاضة ويرمون جمرة العقبة الكبرى السبت

صور رائعة لجبل عرفات من ارتفاع 694 كم

اوقاف إربد الثانية تحدد 12 موقعاً كمصليات للعيد ـ أسماء

الملك مهنئا بالعيد: كل عام والأردن الغالي بخير

الخصاونة : نسبة كبيرة من الأردنيين عليهم ديون ولا يستحب شراء الاضحية بالأقساط

ولي العهد: نسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يحفظ أردننا الغالي

تعرّف على حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى .. تحذيرات

رئيس الوزراء يهنئ بعيد الأضحى

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة، 08-07-2022 09:01 م

تعرّف على حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى .. تحذيرات

720222017476306950


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يوم غدٍ السبت أول أيام عيد الأضحى تكون صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


وحذرت الدائرة، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والعقبة.

أما يوم الأحد ثاني أيام العيد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدلات العامة الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


وتبقى الاثنين الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62022306750304421456

أجواء صيفية حارّة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

72022561818518520664

تعرف على حالة الطقس اول ايام العيد

620222961556187491623

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الأردن نهار

أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

72022493756467721093

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

1570844_0

الأرصاد: لا موجات حارة خلال عيد الأضحى

أخبار متعلقة
62022306750304421456

أجواء صيفية حارّة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

520222921325526356810

الأرصاد: أجواء معتدلة بعطلة العيد وحارة بالبحر الميت والعقبة

520221863832874950933

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

6202210235313226513599

طقس صيفي معتدل الجمعة والسبت

0L5A1424

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

14677052746000

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد