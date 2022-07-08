تعرّف على حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى .. تحذيرات

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يوم غدٍ السبت أول أيام عيد الأضحى تكون صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وحذرت الدائرة، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والعقبة.



أما يوم الأحد ثاني أيام العيد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدلات العامة الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



وتبقى الاثنين الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

