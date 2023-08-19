تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت في المملكة

الوكيل الاخباري -

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استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة، حيث تسود أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.