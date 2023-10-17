تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.



