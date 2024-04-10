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الأربعاء، 10-04-2024 02:00 م

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا الخميس ويكون الطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في اقصى شمال المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية. اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلة غدا سيكون بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعةً.  

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

 




 

 


 

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