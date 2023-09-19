تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.



ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.



التحذيرات:

-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

-احتمال تدني الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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