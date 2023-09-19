الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك: إستحالة الاتفاق على حل سياسي للصراع في ظل استمرار الضبابية بمستقبل الفلسطينيين

الملك: الأردن ملتزم بالحفاظ على هوية المدينة المقدسة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين

حوار خاص للكابتن محمد الخشمان مع المذيعة ميان الحلواني في آخر النهار

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة

محمد بني هاني .. مبارك المولود الجديد "تيم"

احتراق حافلة سياحية في العقبة - صور

الملك يعزي عشيرة البقاعين

الثلاثاء، 19-09-2023 03:06 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

9202317161443954396927


الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.

ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.  

 التحذيرات: 
-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة. 
-احتمال تدني الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

1695050829678

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية

92023213111157896159

الارصاد : هذا موعد بدء فصل الخريف وعدد أيامه

9202317161443954396927

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

حرارة 2

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

9202311141635296665818

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

أخبار متعلقة
9202317161443954396927

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

حرارة 2

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

9202314173920658904239

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ا

الأرصاد تتوقع تسجيل درجات حرارة عظمى حول معدلاتها العامة اليوم

حار

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

5

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات