الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

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نسيج تنظم دورة في عجلون حول صيانة الأجهزة الخلوية

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الإثنين، 09-01-2023 04:53 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء ليلاً باردة جداً في العديد من المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

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