الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 17-11-2022 04:48 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
 
وتكون الاجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

⚠️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.

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