الخميس 09-02-2023
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الخميس، 09-02-2023 04:47 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الاجواء باردة وغائمة جزئيا ، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر في الأجزاء الشرقية من المملكة سقوط زخات محلية من المطر، والرياح شمالية غربية تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. 

ليلاً : اجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

⛔️التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.
- خطر احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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