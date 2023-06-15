الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الخميس، 15-06-2023 09:30 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة ؛ الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق،و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

🔺 التحذيرات: 
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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