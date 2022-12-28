تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتكون ألاجواء ليلاً باردة في العديد من المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية .

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