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الجمعة، 14-04-2023 10:09 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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