تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار القادمة الى المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الخميس بكتلة هوائية جافة، وحارة نسبيا في مقدمة منخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً الى حارة بوجه عام، مع ظهورالغيوم على إرتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد الظهرتتحول الاجواء تدريجيا الى مغبرة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتكون الاجواء ليلاً مغبرة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات الليل المتاخرة تساقط زخات محلية خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الغربية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .



ويوم الجمعة تسود حالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تكون الاجواء مغبرة، وحارة نسبياً الى حارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة يصحبها الرعد احياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، تتحول في ساعات الليل الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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