السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 08:53 م

راصد جوي : المملكة على موعد مع كتلة قطبية شديدة البرودة يوم الأربعاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن المملكة على موعد مع كتلة قطبية شديدة البرودة تبدأ فجر يوم الأربعاء القادم وتستمر حتى يوم السبت .

ووفق عقل تجلب الكتلة الأجواء الباردة جداً والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من المملكة كما ويوجد احتمالية لتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية العالية من المملكة بمشيئة الله . 

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