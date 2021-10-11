الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

هيكلة لأمانة عمّان تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين

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انقلاب على حالة الطقس والارصاد تُحذر

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الإثنين، 11-10-2021 05:40 م

انقلاب على حالة الطقس والارصاد تُحذر

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل هنالك احتمال ان تشتد الهطولات لفترات محدودة في أجزاء متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

⚠ التحذيرات :
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي ستشهد هطول مطري.
🔺 احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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