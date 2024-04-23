كتلة هوائية جافة وحارة تؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية جافة وحارة نسبياً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتزيد عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، الطقس دافئ في المرتفعات الجبلية العالية، وحار نسبياً إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

