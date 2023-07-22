السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مكافحة المخدرات تنفّذ مداهمات لتجّار المخدرات ومروجيها - صور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

السبت، 22-07-2023 11:26 ص

4 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الاحد

720231213054784014441


الوكيل الاخباري - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق ، عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ، عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق ، وعدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وقالت ادارة الارصاد الجوية أن ذروة الكتلة الهوائية الحارة ستكون غداً الأحد حيث ستصل درجة الحرارة في عمان إلى ٣٨ درجة مئوية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

الأرصاد تحدد موعد ذروة موجة الحر في الأردن

ح

تفاصيل تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة

8202222163149822939703

الارصاد تنشر تطورات الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

ح

تعرف على أعلى درجة حرارة في الاردن اليوم

download

المملكة تتأثر بموجة حارة جديدة في هذا الموعد

720231911125253869670

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

أخبار متعلقة
72023138520128733369

تعرف على اعلى درجة حرارة في الاردن اليوم

1120221223170957202002

تحذير هام الى أولياء الأمور بالاردن اليوم الثلاثاء - صورة

720231216317181780515

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة اليوم

720231216317181780515

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

١

الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة

d8573ab07297bc062473a367add33dec

الأرصاد: انحسار موجة الحر منتصف الأسبوع القادم