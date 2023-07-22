4 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الاحد

الوكيل الاخباري - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق ، عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ، عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق ، وعدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



وقالت ادارة الارصاد الجوية أن ذروة الكتلة الهوائية الحارة ستكون غداً الأحد حيث ستصل درجة الحرارة في عمان إلى ٣٨ درجة مئوية.

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