أسباب تدفعكم لتناول البرتقال الأحمر في الشتاء

الوكيل الإخباري - أكدّ المركز الألماني الاتحادي للتغذية، أهمية تناول البرتقال الأحمر في فصل الشتاء، وقال بأنّه كنز من الفيتامينات والمعادن.





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وأشار المركز الألماني إلى أنّ البرتقال الأحمر يقوي المناعة، ويساعد على امتصاص الحديد، الأمر الذي يساعد على تجدد العضلات.





وقال المركز بأنّ البرتقال الأحمر غني بالفيتامين B المهم لصحة الأعصاب، وبالكالسيوم والبوتاسيوم المفيدان لصحة العظام والعضلات، بالإضافة لاحتوائه على مواد نباتية ثانوية مضادة للأكسدة كالأنثوسيانين، التي تحمي الجسم من الالتهابات والأمراض، وتعمل على تجديد خلايا الجسم.



ودعا المركز الناس للإكثار من تناول البرتقال الأحمر خلال فصل الشتاء، وذلك من أجل الحصول على فوائده، وتعزيز صحة الجهاز المناعي؛ الأمر الذي يؤدي للوقاية من فيروس كورونا.

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