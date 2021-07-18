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الأحد، 18-07-2021 02:55 م

أضرار صبغة الشعر للرجال والنساء تعرف عليها

اضرار-الصبغة


الوكيل الإخباري - منذ بدء استخدامها، لا يزال الجدل مستمرا حول الآثار الصحية لاستخدام صبغات الشعر، حتى أن بعض الدراسات ربطت بينها وبين الإصابة ببعض أنواع السرطان، فضلا عن المخاوف من التزام الشركات المصنعة بإجراءات واختبارات السلامة، ما يدعو المستخدمين لضرورة الحذر عند التعامل معها.


* أضرار صبغ الشعر للنساء والرجال

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1. تلف الشعر
غالبًا ما تحتوي ألوان الشعر الدائمة على الأمونيا (أو مواد كيميائية مشابهة لها). والأمونيا، بالتعاون مع مادة بيروكسيد الهيدروجين، تتغلغل داخل جذع الشعرة لإزالة اللون الطبيعي للشعر. وهذه العملية تعني إزالة الطبقة التي تحمي الشعرة، مما يؤدي إلى تلفها.


2. ردود الفعل التحسسية
تحسس الجسم كله أو فروة الرأس نتيجة صبغ الشعر من الأمور الشائعة، نظرا لاحتواء الصبغ على مادة البارافينيلين ديامين، وهي مادة شائعة مسببة للحساسية. ويكون الأشخاص ذوي الأمراض الجلدية كالأكزيما أو الصدفية الأكثر عرضة للتحسس.


3. التأثيرات على الحمل 
على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى وجود حد أدنى من الامتصاص الجهازي لمنتجات الشعر، إلا أن صبغات الشعر قد لا تؤثر في الواقع على الحمل. لكن نظرًا لأنها تظهر خطرًا محتملاً، فمن الأفضل تجنبها إذا كانت هناك رغبة بالحمل أو كنتِ حاملا.


4. التهاب الملتحمة
قد يؤدي عدم توخي الحذر الشديد عند صبغ شعرك إلى ملامسة المواد الكيميائية للأجزاء الحساسة من وجهك مثل العين، وعندما تتلامس المواد الكيميائية من صبغات الشعر مع عينيك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب الملتحمة أو العين الوردية.


5. الربو
يمكن أن يؤدي الاستنشاق المستمر للمواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر إلى السعال والصفير وتحفيز نوبات الربو.


6- السرطان
يستخدم الباحثون نوعين رئيسيين من الدراسات لمحاولة معرفة ما إذا كانت مادة ما تسبب السرطان. وفي الدراسات التي أجريت في المختبر، تتعرض الحيوانات لمادة (غالبًا بجرعات كبيرة جدًا) لمعرفة ما إذا كانت تسبب أورامًا أو مشاكل صحية أخرى.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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