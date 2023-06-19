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الإثنين، 19-06-2023 02:11 م

أطعمة تحميك من انسداد الشرايين‎

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الوكيل الإخباري- يمكن أن تسبب أمراض معينة وعوامل خارجية أخرى تصلب الشرايين، وعلى رأسها الأطعمة التي نتناولها، فهي أحد العوامل التي لها تأثير كبير على صحة الشرايين.

نستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأطعمة التي تحمي من تصلب الشرايين، وفقًا لما ذكره موقع "Food NDTV".

أطعمة تساعد على التخلص من انسداد الشرايين

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1-البذور
البذور، مثل بذور الكتان والشيا، غنية بمضادات الأكسدة والألياف، وكلاهما ثبت أنه يحسن صحة القلب، وكذلك يحسن مستويات الأنسولين، التي قد تكون سببًا آخر لتصلب الشرايين.

2-الطماطم
الطماطم غنية بالليكوبين الذي ثبت أنه يعزز الكوليسترول في الجسم، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الطماطم بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب المختلفة.

3-الخضروات الورقية
تساعد الخضروات الورقية، مثل السبانخ والبروكلي والملفوف وغيرها، على ترقق جدران الشرايين التي قد تكون سميكة بسبب تصلب الشرايين، كما أنها تعمل على استقرار مستويات السكر وخفض الكوليسترول، وكلاهما يساعد على فتح الشرايين.

4-الثوم
الثوم يوفر العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية للجسم، كما أنه غني بمركبات الكبريت العضوي التي تساعد في تقليل الالتهاب والكوليسترول وضغط الدم.

5-الحمضيات
تعتبر النباتات الحمضية، مثل البرتقال والليمون، مصدرًا رائعًا آخر لمضادات الأكسدة، فهي غنية بالفلافونويد الذي ثبت أنه يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة في الدم وتقليل الالتهاب.

6-التوت
التوت غني بالعناصر الغذائية المفيدة، وخاصة مضادات الأكسدة، وهو ما يجعله إضافة مثالية للنظام الغذائي إذا كنت ترغب في تحسين صحة قلبككما تم ربطه بتحسين ضغط الدم وسكر الدم.

7-البقوليات
تعتبر البقوليات، مثل الحمص والعدس، خيارات غذائية رائعة للتحكم في تصلب الشرايين لمن لا يأكل اللحوم، فهي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، وخفض ضغط الدم، وتوفر الكربوهيدرات دون زيادة نسبة السكر في الدم.

8-الأسماك الدهنية
تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا كبيرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل مخاطر تجلط الدم وتعزز الكوليسترول الجيد.

9-الأفوكادو
الأفوكادو مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنه مصدر كبير للدهون الصحية التي تعمل على تحسين الكوليسترول وتوازن العوامل المختلفة التي تؤدي إلى تفاقم انسداد الشرايين.

 

الكونسلتو الطبي

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