أعراض تصلب الجلد.. احذر المضاعفات

الوكيل الإخباري - تصلب الجلد من المشكلات التي تقابل العديد من الأشخاص نتيجة العديد من التغيرات الصحية التي تستوجب المتابعة الجيدة لأي أعراض مع الطبيب المختص وذلك للحد من أي مضاعفات صحية.

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ما هو تصلب الجلد؟

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن تصلب الجلد أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى تصلب الجلد وتغيرات في الأوعية الدموية وتكوين أجسام مضادة ذاتية.



أعراض تصلب الجلد

هناك بعض الأعراض التي تظهر على الشخص وتكشف إصابته بتصلب الجلد من بينها:

- الشعور بالتعب.

- آلام المفاصل والعضلات.

- ضيق التنفس.

- ارتفاع ضغط الدم.

- ألم الصدر.

- تغير لون أطراف الجسم إلى الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد.

- زيادة سمك الجلد خاصًة في الوجه واليدين والذراعين.



مضاعفات تصلب الجلد

يوجد بعض المضاعفات التي يمكن أن تظهر على المريض وغالبًا ما تتطلب الاستشارة الفورية للطبيب المختص مثل:

- تلف الرئتين.

- تلف القلب.

- تلف الكلى.

- ارتفاع ضغط الدم.

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