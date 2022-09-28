احذر من التوقف عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية

الوكيل الإخباري - حذر مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي المرضى بالضغط من التوقف عن تناول الأدوية إذا كانت قراءات الضغط لديهم طبيعية.



وأوضح المجلس أنه إذا كانت قراءات ضغط الـدم طبيعية أثناء العلاج، فإن ذلك يعني أنه فعال وضغط الـدم مُنتظم بعد استخدامه، مشيراً إلى أن المرض من الأمراض المُزمنة، وأن ترك علاجه قد يُسبب مضاعفات خطيرة.



وحذر المجلس من وقف العلاج دون استشارة الطبيب، مشدداً على أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب الحالة.

اضافة اعلان





24

اظهار أخبار متعلقة

