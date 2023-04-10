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الإثنين، 10-04-2023 03:26 م

كيف تكتشف إصابتك بمقاومة الأنسولين؟

تحليل-مقاومة-الإنسولين


الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلة مقاومة الجسم للأنسولين مما يتسبب في اضطراب وزن الجسم وظهور بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص.

قالت الدكتورة روان سامر، خبيرة التغذية، إن زيادة الوزن بالرغم من تناول كمية قليلة من الطعام أو تناول طعام صحي قد يعتبر علامة على وجود مشكلة صحية بالجسم، وقد يرتبط بمقاومة الجسم للأنسولين.

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وأوضحت سامر، أن مقاومة الأنسولين عرض قد يؤدي إلى سهولة الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فمن الطبيعي أن يقوم البنكرياس بإفراز هرمون الأنسولين وبالتالي سهولة دخول السكر لخلايا الجسم، مما يسهل على الخلايا استخدامه كمصدر للطاقة.


وأضافت خبيرة التغذية، أنه في حالة مقاومة الجسم للأنسولين تبدأ حساسية الخلايا في الضعف، وبالتالي يحدث ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومن ثم تظهر بعض الأعراض المزعجة، مثل زيادة غير مبررة في وزن الجسم خاصة منطقة البطن، اسمرار وزوائد جلدية في منطقة الرقبة، والرغبة الشديدة في تناول الحلويات والمعجنات.


أكدت سامر، على ضرورة إجراء تحليل مقاومة   الأنسولين وتحليل السكري الصائم والفاطر، وذلك للتأكد من مدى مقاومة الجسم للأنسولين، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتجنب الإفراط في تناول الحلويات.

 

الكونسلتو الطبي

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