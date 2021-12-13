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الإثنين، 13-12-2021 01:14 م

الحل بسيط... طبيبة تشرح كيفية التعامل مع الانتفاخات المتورمة

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الوكيل الاخباري - تحدثت إخصائية التغذية الروسية، إيرينا كاراييفا، عن الأطعمة التي تثير الانتفاخ، مشيرة إلى الخطأ الرئيسي في مكافحة هذه المشكلة.

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تقول كاراييفا: يشتكي الكثير من الناس من التورم، لذلك إذا كنت ترغب في تجنبها، يجب عليك التخلي عن بعض المنتجات، مثل منتجات الألبان. الحليب كامل الدسم، والقشدة، والجبن، فكلها تسبب التورمات في الوجه.

وأوضحت الخبيرة أنه من الأفضل استخدام منتجات حليب الماعز أو منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز.

وتابعت: "السكر يرفع مستويات الأنسولين في الدم ويحتفظ بالماء، لذلك يمكن أن يكون خبز القمح ومنتجاته من الأسباب الرئيسية للتورم".

 

وخلصت إلى أن أكبر خطأ في الوذمة هو التوقف عن شرب الماء، لأنه غالبًا ما يكون الانتفاخ بسبب الجفاف.

وتنصح الخبير بإزالة الأطعمة المذكورة أعلاه من النظام الغذائي، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحي، شرب كمية كافية من الماء والنوم في الوقت المحدد. وبعد ذلك أسبوعين سيختفي التورم.


المصدر : سبوتنك

 

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