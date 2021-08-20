الصين: علماء يطورون جينا جديدا لعلاج الزهايمر

الوكيل الإخباري - طور فريق بحث دولي بقيادة علماء من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، استراتيجية جديدة باستخدام تقنية تعديل الجينوم على مستوى الدماغ، تقلل من أعراض الزهايمر في نماذج الفئران المعدلة وراثيًا.

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وتوفر هذه التكنولوجيا إمكانات هائلة ليتم ترجمتها كعلاج جديد طويل المفعول لمرضى الزهايمر، وفق النتائج التي نشرت مؤخرًا في مجلة " الهندسة الطبية الحيوية ".



ووفقا للتقرير المنشور، يقدر أن أكثر من 500 ألف شخص في الصين مصابون بأحد الأشكال الوراثية لمرض الزهايمر يطلق عليه أسم (اف اي دي)، وهو اضطراب يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ العائلة والعامل الوراثى، وعلى الرغم من أن له سبب وراثي واضح ويمكن تشخيصه قبل حدوث مشكلات معرفية، إلا أنه لا يوجد له علاج فعال، ويحاول الباحثون استخدام التقنية الجينية كطريقة علاجية للأمراض التي تسببها الطفرات الوراثية مثل "اف اي دي" لتصحيح الطفرات الجينية المسببة للأمراض المعرفية كالزهايمر قبل ظهور الأعراض".



ووجد فريق البحث في نماذج الفئران، أن مستوى الأميلويد، وهو بروتين يُعتقد أنه يتسبب في التنكس العصبي لدى مرضى الزهايمر، أنه ظل منخفضًا لمدة 6 أشهر بعد العلاج، ما يدل على أن هذا البروتين له تأثير دائم، كما أنه لم تظهر آثار جانبية على الفئران.

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