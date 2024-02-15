الوكيل الإخباري - يرجع ارتباط الكركم بإنقاص الوزن إلى خصائص الكركم المضادة للالتهابات، وقد أظهرت دراسة أن الكركم يساعد على خفض الدهون الثلاثية إذا تم تناوله بانتظام.



ووفق "ليفينغ سترونغ"، إذا تم تناول غرام واحد من الكركم يومياً لمدة 30 يوماً، يليها أسبوعان إجازة، فإن مستوى الدهون الثلاثية في الدم يشهد انخفاضاً كبيراً.

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وعلى الرغم من أن نتائج هذه التجربة لم تظهر أية فوائد تتعلق بخفض الكوليسترول، إلا أن خفض الدهون الثلاثية يعد أحد عوامل التحكم في متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تتضمن ارتفاع 3 عناصر: الغلوكوز، والكوليسترول والدهون الثلاثية.



وقد وجدت دراسات أخرى، أن للكركم فوائد تتعلق بالتخسيس، وتنشيط حرق الجسم للطاقة.



كما تبين أن الجمع بين الكركم والفلفل الأسود يضاعف تأثير المادة النشطة في الكركم بنحو 20 مرة.



لكن ينبغي الانتباه إلى أنه لا ينبغي تناول أكثر من 8 غرامات من الكركم في اليوم الواحد.



وإلى جانب توفر الكركم كمسحوق أو كبسولات، يمكن تناول جذور الكركم كشاي، كما أنه مكون رئيسي في صلصة الكاري، وصلصة الخردل.

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