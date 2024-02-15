الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

اليونيفيل: تحول مثير للقلق في الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

حزب الله: استهدفنا بصاروخ فلق ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة

صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى

"رايان إير" تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

هل الهزة الأرضية التي سجلت في البحر الأحمر اليوم لها علاقة بالمناورات العسكرية؟ .. مرصد الزلازل يجيب

مسؤول أممي يحذر من احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر

توضيح حول تأجيل سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي

صحة غزة: 28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها إزاء شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح

الخميس، 15-02-2024 02:07 م

الكركم يساعد على خفض الدهون الثلاثية

تعرف-على-فوائد-الكركم-ومحاذير-استخدامه


الوكيل الإخباري - يرجع ارتباط الكركم بإنقاص الوزن إلى خصائص الكركم المضادة للالتهابات، وقد أظهرت دراسة أن الكركم يساعد على خفض الدهون الثلاثية إذا تم تناوله بانتظام.

ووفق "ليفينغ سترونغ"، إذا تم تناول غرام واحد من الكركم يومياً لمدة 30 يوماً، يليها أسبوعان إجازة، فإن مستوى الدهون الثلاثية في الدم يشهد انخفاضاً كبيراً.

اضافة اعلان


وعلى الرغم من أن نتائج هذه التجربة لم تظهر أية فوائد تتعلق بخفض الكوليسترول، إلا أن خفض الدهون الثلاثية يعد أحد عوامل التحكم في متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تتضمن ارتفاع 3 عناصر: الغلوكوز، والكوليسترول والدهون الثلاثية.


وقد وجدت دراسات أخرى، أن للكركم فوائد تتعلق بالتخسيس، وتنشيط حرق الجسم للطاقة.


كما تبين أن الجمع بين الكركم والفلفل الأسود يضاعف تأثير المادة النشطة في الكركم بنحو 20 مرة.


لكن ينبغي الانتباه إلى أنه لا ينبغي تناول أكثر من 8 غرامات من الكركم في اليوم الواحد.


وإلى جانب توفر الكركم كمسحوق أو كبسولات، يمكن تناول جذور الكركم كشاي، كما أنه مكون رئيسي في صلصة الكاري، وصلصة الخردل.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسباب_تورم_القدم_اليسرى

تورم القدمين- هل يشير لحالة خطيرة؟

shutterstock_1639705522-1000x600

كريستال النعناع.. فوائده وأضرار الإفراط فيه

135-105231-false-croup-children-risk_700x400

الخناق الكاذب لدى الأطفال .. الأسباب والأعراض

20242142145242174P

أول طفل بلجيكي في العالم يُشفى من سرطان 'الورم الدبقي'

الوزن

كم مرة يجب أن يزن الإنسان نفسه؟

tbl_articles_article_32032_409376d6fc8-abd9-4aa7-8013-ee1599c5807c

بدائل الملح تساعد على خفض ضغط الدم

أخبار متعلقة
61320bed4c59b71f0363e665

ما الذي يخفض الكوليسترول بسرعة؟

606188ed21c13

فوائد مذهلة يقدمها الخل لصحتك- تعرف عليها

كربوهيدرات_لا_تفسد_الحمية_الصحية

لإنقاص الوزن تجنب هذه الكربوهيدرات وتناول بدائلها

416547

5 عادات غذائية تضر بصحتك في الشتاء

2020_8_9_12_56_47_57

حب الذات سر نجاح التخسيس

tbl_articles_article_29549_5378ce38bd5-984e-4721-8f5f-c502e3525d00

الألياف نوعان أحدهما لخفض الكوليسترول والسكر