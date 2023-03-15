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الأربعاء، 15-03-2023 01:02 م

النزلة المعوية لدى الاطفال .. الاسباب و 4 طرق لعلاجها منزلياً

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأطفال من أعراض مزعجة في المعدة، مثل التقلصات في البطن والقيء والإسهال، وعادًة ما يتحسن الأطفال في المنزل عند اتباع الوالدين لمجموعة من الطرق الطبيعية.

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نستعرض في التقرير التالي، قائمة بعلاجات النزلة المعوية للأطفال في المنزل، وفقًا لمواقع "kids health" و"Better health" و"children's health".


أسباب النزلة المعوية عند الأطفال
يحدث التهاب المعدة والأمعاء عندما تصيب الجراثيم أو الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات المعدة أو الأمعاء مسببة الالتهاب، تعد الفيروسات السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال، يسبب فيروس الروتا العديد من حالات أنفلونزا المعدة عند الأطفال، لكن لقاح الفيروس العجلي يمكن أن يساعد في الوقاية منها، تنتشر العديد من الجراثيم المسببة لالتهاب المعدة والأمعاء بسهولة، لذلك يمكن أن يمرض شخص ما إذا:


-ملامسة شيئًا ملوثًا ثم المس الطعام أو فمه.
-مشاركة الطعام أو الشراب مع شخص مريض.
-العيش مع شخص مصاب، حتى لو لم تظهر عليه أعراض المرض.


أعراض النزلة المعوية عند الأطفال
يمكن أن تشمل أعراض التهاب المعدة والأمعاء ما يلي:
-فقدان الشهية.
-غثيان.
-القيء.
-ألم في البطن أو تقلصات.
-وجع بطن.
-إسهال.
-براز دموي أو براز في بعض الحالات.
-صديد في البراز أو في بعض الحالات.
-الشعور بشكل عام بتوعك.
-الخمول.
-آلام الجسم.


علاج النزلة المعوية عند الأطفال في المنزل
يوضح الأطباء أن علاج الأطفال من النزلة المعوية في المنزل، يعد سهلًا:
-محلول جفاف
يوصي الأطباء بإعطاء محلول الجفاف من خلال الفم، بدلًا عن الماء العادي، حيث لا يحتوي الماء على العناصر الغذائية المناسبة للأطفال الذين يعانون من الجفاف، يمكن للأطفال الأكبر سنًا الحصول على مصاصات إلكتروليت مجمدة، يمكن إعداد محلول جفاف من المنزل، من خلال اتباع هذه الخطوات:


-إحضار 4 أكواب من الماء.
-إضافة 6 ملاعق صغيرة من السكر.
-نصف ملعقة صغيرة من الملح.
-السوائل


يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر أن يعانوا من عدوى في الجهاز الهضمي، ما يجعل أعراض مثل الإسهال والقيء تظهر على الطفل، يحتاج الطفل إلى السوائل لمدة تزيد عن 12 ساعة، في حال الرضاعة بالزجاجة أعطِ سوائل صافية لمدة 12 ساعة الأولى بعد ظهور الأعراض، ثم أعط التركيبة الطبيعية بكميات أصغر وأكثر تواترًا وفي حال الرضاعة الطبيعية الاستمرار عليها.


-تجنب العصائر
عدم إعطاء الطفل عصيرًا غير مخفف مثل صودا أو مشروبات رياضية، التي تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من السكر، ما قد يجعل الإسهال أسوأ.


-الأطعمة الصلبية
عندما يتوقف طفلك عن التقيؤ، يمكن تقديم كميات صغيرة من الأطعمة الصلبة، مثل:
-الخبز المحمص.
-البسكويت.
-الأرز.
-البطاطس المهروسة.
-الزبادي.
-الفواكه.
-الخضروات.
-اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج.

 

الكونسلتو الطبي 

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