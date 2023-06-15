انتبه.. الانتفاخ المتكرر عرض لهذا المرض !

الوكيل الإخباري- سرطان القولون والمستقيم هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، قد يُصاب المرء بزوائد في القولون والمستقيم، ومع مرور الوقت، قد تتحول هذه الأورام الحميدة إلى سرطان.



وتعتمد أعراضه وعلاجها إلى حد كبير على مرحلة المرض.



وعلى الرغم من عدم وجود سبب محدد وراء الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، إلا أنه يرتبط بعادات نمط الحياة السيئة للشخص.



قال طبيب الأورام فيناي صموئيل جايكواد، في مستشفى سي كي بيرلا، جورجرام، بـ الهند: "إن عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان المستقيم ترجع إلى التدخين، والسمنة، ومرض السكري، ونمط الحياة غير الصحي بشكل عام"، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".



وتابع: "قد يكون نمط الحياة غير النشط، والذي يشمل الجلوس لفترات طويلة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم".



وأضاف: "حجم وموقع أعراضه في الأمعاء الغليظة تختلف من مريض لآخر، في المراحل المبكرة، قد لا يعاني المريض من أي أعراض".



- أعراض سرطان المستقيم:



1- التعب أو فقدان الوزن



تستهلك الخلايا السرطانية طاقة الجسم، ما يجعل المريض ضعيفًا جدًا، ويمكن أن ينتج التعب أيضًا عن بعض الآثار الضارة للعلاج، مثل فقر الدم والغثيان والقيء وعدم الراحة والأرق وتقلبات المزاج.



2- الانزعاج المستمر في البطن



الانتفاخ المتكرر وتقلصات البطن هي مشاكل هضمية من الأعراض الشائعة لسرطان القولون أو المستقيم.



3- الدم أو البراز الأحمر من المستقيم



غالبًا ما يكون الدم الأحمر الفاتح في البراز مؤشرًا على نزيف المستقيم أو القولون، والذي قد يكون علامة على سرطان القولون أو المستقيم.



قد يساعد الاكتشاف المبكر في:



ونصح: "يمكن التقليل من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان واكتشافه مبكرًا من خلال إجراء عدة فحوصات, ويمكن للأشخاص أيضًا منعه من خلال إجراء تعديلات على نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة يوميًا ، والإقلاع عن التدخين ، واتباع نظام غذائي صحي مع تناول كميات كبيرة من الألياف والخضروات".



- العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم:



الإكثار من تناول اللحوم المعالجة أو الحمراء.



- قلة النشاط.



- السمنة وخاصة الدهون الزائدة في البطن.



- التدخين.



مصراوي

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