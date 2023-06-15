الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة

الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة

نصائح للمتنزهين.. خبير يكشف أماكن تواجد الأفاعي وأعراض اللدغ وطرق التعامل معها

المركزي يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

بسعر يتراوح من 14 إلى 40 ألف دينار لكل مركبة.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالأردن قريباً

فرقاطة حربية روسية تحمل أقوى صاروخ تظهر في ميناء مصري

العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال أيار الماضي

إرجاء اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد

الخميس، 15-06-2023 03:06 م

انتبه.. الانتفاخ المتكرر عرض لهذا المرض !

2022_5_2_13_44_55_934


الوكيل الإخباري- سرطان القولون والمستقيم هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، قد يُصاب المرء بزوائد في القولون والمستقيم، ومع مرور الوقت، قد تتحول هذه الأورام الحميدة إلى سرطان.

وتعتمد أعراضه وعلاجها إلى حد كبير على مرحلة المرض.

وعلى الرغم من عدم وجود سبب محدد وراء الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، إلا أنه يرتبط بعادات نمط الحياة السيئة للشخص.

قال طبيب الأورام فيناي صموئيل جايكواد، في مستشفى سي كي بيرلا، جورجرام، بـ الهند: "إن عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان المستقيم ترجع إلى التدخين، والسمنة، ومرض السكري، ونمط الحياة غير الصحي بشكل عام"، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".

وتابع: "قد يكون نمط الحياة غير النشط، والذي يشمل الجلوس لفترات طويلة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

وأضاف: "حجم وموقع أعراضه في الأمعاء الغليظة تختلف من مريض لآخر، في المراحل المبكرة، قد لا يعاني المريض من أي أعراض".

- أعراض سرطان المستقيم:

1- التعب أو فقدان الوزن

تستهلك الخلايا السرطانية طاقة الجسم، ما يجعل المريض ضعيفًا جدًا، ويمكن أن ينتج التعب أيضًا عن بعض الآثار الضارة للعلاج، مثل فقر الدم والغثيان والقيء وعدم الراحة والأرق وتقلبات المزاج.

2- الانزعاج المستمر في البطن

الانتفاخ المتكرر وتقلصات البطن هي مشاكل هضمية من الأعراض الشائعة لسرطان القولون أو المستقيم.

3- الدم أو البراز الأحمر من المستقيم

غالبًا ما يكون الدم الأحمر الفاتح في البراز مؤشرًا على نزيف المستقيم أو القولون، والذي قد يكون علامة على سرطان القولون أو المستقيم.

قد يساعد الاكتشاف المبكر في:

ونصح: "يمكن التقليل من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان واكتشافه مبكرًا من خلال إجراء عدة فحوصات, ويمكن للأشخاص أيضًا منعه من خلال إجراء تعديلات على نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة يوميًا ، والإقلاع عن التدخين ، واتباع نظام غذائي صحي مع تناول كميات كبيرة من الألياف والخضروات".

- العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم:

الإكثار من تناول اللحوم المعالجة أو الحمراء.

- قلة النشاط.

- السمنة وخاصة الدهون الزائدة في البطن.

- التدخين.

مصراوي

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
bariatric-surgery-scaled

دراسة : جراحة السمنة خطرة على هذه الفئة !

2017_10_4_12_21_40_597

5 أنواع مختلفة للوحمات.. إليك أسباب ظهورها

2021_1_26_17_27_14_159

طبيب يوضح أكثر أعضاء الجسم تضررًا من السكري

2023_6_14_18_12_48_467

هل تناول الفواكه ليلًا يزيد الوزن؟

2106510

آمال واعدة لعلاج مرض الخلايا المنجلية

1468328737336203300

دراسة : أدمغة السمناء أقل معرفة بوجود طعام في المعدة

أخبار متعلقة
ط

طبيب يحذر: هؤلاء معرضون للإصابة بسرطان القولون

image

أعراض صامتة لا تتجاهلها .. تشير الى ارتفاع الكوليسترول بالدم

20230113141750701

3 علامات تظهر في البطن تشير الى مرض خطير في الكبد !

2021_5_1_19_37_0_239

تعاني من التهاب الجلد الدهني؟.. نصائح هامة للعلاج

tbl_articles_article_25779_66067c742ca-a1d6-45e1-aca3-9321c3744104

4 علاجات سريعة لضغط الدم المنخفض في الصيف

tbl_articles_article_19943_129d6067e63-6f15-44d0-ac67-99e22159f7ca

أعراض الانزلاق الغضروفي الورك