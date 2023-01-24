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الثلاثاء، 24-01-2023 02:10 م

اوميغا3 وصحة العيون .. أبرز ما يجب معرفته

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الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن أوميغا 3 تتمتع بفوائد جمّة لصحة العين، حيث إن الأحماض الدهنية غير المشبعة تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، كما أنها تعمل على ترطيب العين وحماية الأوعية الدموية بالشبكية وخفض الضغط الداخلي للعين.

وأوضحت الجمعية أنه بفضل هذه المزايا تعمل أوميغا 3 على حماية العين من الجفاف والتنكس البقعي المرتبط بالسن والمياه الزرقاء (الغلوكوما).

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بأوميغا 3 في الأسماك الدهنية (كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل) وبذور الشيا والجوز وزيت بذر الكتان وزيت جنين القمح.

ويحتاج جسم الإنسان إلى أوميغا 3 بمعدل يتراوح بين 3.0 و 0.5 غرام يومياً، وهو ما يمكن تغطيته من خلال تناول 100 إلى 200 من الأسماك مثلاً.

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