الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

الجيش السوداني يعلن مقتل 21 عنصرا من قوات الدعم السريع في أم درمان

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

الحنيطي يفتتح دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28

اعتماد 1620 طلبًا لوظائف الفئة الثالثة في صندوقي الحج و"أموال الضمان"

ابو حماد يحذر من فقدان الاسواق الخارجية بعد تطبيق التعليمات السعودية

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لإشغال وظائف في بلدية عجلون - أسماء

هام من ديوان الخدمة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في هذه المؤسسات

ترجيح إدراج "معدل السير" على جدول أعمال مجلس النواب الأربعاء

إنتاج فيلم عن البترا بتقنية ثلاثية الأبعاد لزيارتها افتراضيا

الأحد، 30-07-2023 03:48 م

طبيبة تكشف عن أمراض عيون خطيرة تتطور من دون أعراض

61adc70d4c59b70b9936afd3


الوكيل الإخباري- اعلنت الدكتورة سفتلانا ميرغورودسكايا اخصائية طب وجراحة العيون، أن معظم أمراض العيون تتميز بأعراض خاصة. ولكن بعضها بما فيها تلك المؤدية إلى العمى لا تظهر أعراضها فترة طويلة.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إلى أن هذه الأمراض غالبا ما تشخص في مراحل متأخرة.

اضافة اعلان


وتقول: "ينسب إلى هذه الأمراض تنكس الشبكية المحيطي. أي "ترقق" الجزء المحيطي للشبكية، الذي كقاعدة لا تظهر أعراضه حتى عند الفحص الاعتيادي الذي يجريه طبيب العيون. ويمكن أن يؤدي هذا المرض إلى تمزق وانفصال شبكية العين وفقدان الوظيفة البصرية. وعندما يكتشف طبيب العيون هذا التنكس يستخدم اشعة الليزر لمنع تطوره".


ووفقا لها المرض الآخر هو الزرق (العين الزرقاء) أو "غلوكوما".


وتقول: "تظهر أعراض المرض مثل الألم، والثقل في العين، والدوائر القزحية المختلفة الألوان، والهالات فقط عند ارتفاع مستوى الضغط داخل العين. ويمكن لطبيب العيون تحديد الزيادة في ضغط العين والتغيرات في المجال البصري وبنية العصب البصري خلال الفحص الوقائي في مرحلة مبكرة".


والمرض الثالث الذي يتطور من دون أعراض هو التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر.


ووفقا لها، عند الشعور بضعف حدة البصر وتشوه الخطوط المستقيمة أمام العين وعدم رؤية بعض أجزاء النص المكتوب، فإن هذا يشير إلى مرحلة متقدمة من التنكس البقعي.


وتقول: "تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأمراض عند تشخيصها مبكرا يسهل علاجها. لذلك من الضروري الخضوع سنويا لفحص العيون".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023730173842842AQ

لماذا يملك الناس نمشاً بنفس المكان من الجسم؟

vegetables-celery-utah

أدوية يتفاعل معها الكرفس.. لا تتناولها معه

2022_4_25_19_21_34_842

إضافة هذا المكون إلى طعامك يقلل مستويات الكوليسترول لديك

4IEPK8QH56pic

ما خطورة أكل الثلج للكبار والصغار في الطقس الحار؟

2023_7_3_11_32_14_330

دراسة : التغير المناخي يؤدي إلى تقلص الدماغ البشري

fd41da2b256b589f65d74e4164982525

بزيت الزيتون .. طريقة فعالة لضبط الكوليسترول صباحاً

أخبار متعلقة
2023_7_18_12_54_46_329

بخلاف حمى الضنك .. 4 أمراض تنتقل من البعوض للبشر

19_2022-637911580812369001-236

احذرها.. 4 أغذية قد تصيبك بالأمراض المزمنة

ر

مشاركة المناشف بين أفراد الأسرة.. عواقب مفاجئة قد لا تعرفها

zSKyx

فاكهة صيفية لخفض ضغط الدم

2023762301411967

نصائح للعناية بالقلب خلال الحمل

ا

عدم غسل الأسنان في هذا الوقت يعرض قلبك للخطر