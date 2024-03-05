حبوب الجبهة- 6 نصائح للتخلص منها

الوكيل الإخباري - على الرغم من أن حبوب الجبين أكثر شيوعًا بين الأشخاص ذوي البشرة الدهنية، إلا أنها ليست السبب الوحيد، فهناك عوامل أخرى، مثل الإجهاد، إنتاج الزيوت الزائدة، دهون الوجه، واستخدام منتجات العناية بالبشرة الخاطئة التي يمكن أن تساهم أيضًا في المشكلة.



كيف تتخلصين من حب الشباب في الجبهة؟

اضافة اعلان



1- تجنب زيت الشعر

يمكن لزيوت الشعر، خاصًة تلك التي تحتوي على مكونات ثقيلة أو كوميدوغينيك، أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب في منطقة الجبين عن طريق انسداد المسام وزيادة الزيت.

اختاري منتجات شعر خفيفة الوزن وغير كوميدوغينيك، وتجنبي وضعها حول الجبهة، وإذا كنتي لا تزالين ترغبين في استخدام زيت الشعر، اغسليه خلال ساعتين.



2- علاج قشرة الرأس

يمكن أن تساهم القشرة في ظهور حب الشباب على الجبهة لأنها تسبب زيادة في إنتاج زيت فروة الرأس والالتهاب.

وينصح باستخدام الشامبو المضاد للقشرة الذي يحتوي على مكونات نشطة، مثل الكيتوكونازول أو بيريثيون الزنك أو قطران الفحم، للتحكم بشكل فعال في القشرة ومنع تكرارها.

والاستخدام المنتظم لهذه الشامبو يمكن أن يقلل من احتمالية ظهور حب الشباب في الجبهة.



3- ابعدي الشعر عن الجبهة

يمكن للشعر الطويل الواصل إلى الجبهة أن يحبس العرق والزيوت والبكتيريا، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

لتقليل هذا الخطر، صففي شعرك بطريقة تبقيه بعيدًا عن جبهتك، مثل ربطه للخلف أو تثبيته بعيدًا عن وجهك، وهذا التغيير البسيط في تسريحة شعرك العادية يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار الزيوت والبكتيريا على الجلد، مما يعزز صحة البشرة.



4- استخدمي حمض الساليسيليك مرتين في اليوم

حمض الساليسيليك هو حمض بيتا هيدروكسي (BHA) المعروف بخصائصه التقشيرية وقدرته على اختراق المسام بعمق، مما يجعله علاجًا فعالاً للبشرة المعرضة لحب الشباب.

أدخلي مصلًا يحتوي على حمض الساليسيليك في روتينك اليومي للعناية بالبشرة واستخدميه مرتين يوميًا لتقليل الالتهاب ومنع ظهور حب الشباب الجديد.



5- كريم البنزويل بيروكسايد

يعد البنزويل بيروكسايد مكونًا قويًا لمكافحة حب الشباب ويعمل عن طريق قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتقليل الالتهاب وإزالة الزيوت الزائدة من سطح الجلد.

ويوصى بوضع طبقة رقيقة من كريم بيروكسيد البنزويل على وجه التحديد على المناطق المصابة من الجبهة، وتركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل شطفه بالماء الفاتر، وهذا يمكن أن يقلل من التهيج المحتمل ويحارب بكتيريا حب الشباب.



6- جل مرطب

يعد الحفاظ على ترطيب البشرة الكافي أمرًا ضروريًا لصحة الجلد بشكل عام، بما في ذلك علاج حب الشباب.

اختاري مرطب جل خفيف الوزن لا يسبب انسداد المسام ولا يسد المسام أو يؤدي إلى تفاقم ظهور حب الشباب، وضعي المرطب على جبهتك وبقية وجهك مرتين يوميًا، ويفضل بعد التنظيف وتطبيق منتجات علاج حب الشباب.

الكونسلتو