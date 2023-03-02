خبراء تغذية يكشفون عن اسوأ حميتين لخسارة الوزن

الوكيل الإخباري- سلطت خبيرتا التغذية سوزي بوريل وليان وارد، الضوء على أسوأ نظامين غذائيين يمكن اتباعهما لإنقاص الوزن على المدى الطويل.



وقالت الخبيرتان في حديث مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن أسوأ حميتين لخسارة الوزن هما حمية السعرات الحرارية المنخفضة جداً، ونظام إزالة السموم من الجسم.



تقول سوزي بوريل، إن أول ما يجب عليك الابتعاد عنه هو اتباع حمية تنخفض فيها السعرات الحرارية عن 1000 سعرة حرارية، لأن جسم المرأة يحتاج إلى أكثر من 1500 سعرة حرارية في المتوسط.





وبحسب سوزي، فإنه في حين أن هذه الحمية قد تخفض الوزن بسرعة، إلا أن هذا لن يدوم طويلاً. السبب في ذلك هو أنك تعلّم جسمك على الاكتفاء بالقليل من الطعام، ولكن عندما تبدأ بتناول الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى بعد فقدان الوزن، فإن الجسم يخزن أي دهون زائدة تتناولها، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن ثانية.







تقول ليان وارد، إن حمية التخلص من السموم، مثل حمية ماء الليمون، أو عصائر الخضار، هو أمر غير مقبول، لأنه يؤدي إلى فقدان الكثير من كتلة العضلات، وهذا أمر غير صحي.



وتنصح لين بالتركيز على تناول الأطعمة عالية الجودة التي تحتوي على المغذيات إلى جانب حمية التخلص من السموم، لتفادي فقدان كتلة العضلات.





وتوصي خبيرتا التغذية سوزي وليان، باتباع نظام غذائي يضم مجموعة متنوعة من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والخضروات والفواكه والدهون الجيدة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والافوكادو، دون التخلي عن الأطعمة التي يحبونها وتناولها بشكل متوازن لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

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