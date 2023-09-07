خبيرة تغذية تحذر هذه الفئة من تناول الليمون

الوكيل الاخباري- يعتبر الليمون من الفواكه الحمضية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل فيتامين سي.



ورغم الفوائد المذهلة لليمون، هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية، حسبما ذكر الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية.



فئات ممنوعة من تناول الليمون

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1- مرضى حساسية الحمضيات

وأشارت مرورة إلى خطورة تناول الليمون على صحة الإنسان، إذا كان يعاني من حساسية الحمضيات، لأنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى استثارة بعض الأعراض المزعجة.



2- مرضى ارتجاع المريء

وحذرت استشاري التغذية العلاجية مرضى ارتجاع المريء من تناول الليمون، لأنه يؤدي إلى زيادة حمض المعدة، ومع ارتداده إلى الحلق، تحدث الحموضة وألم الصدر وصعوبة البلع والسعال.



وبحسب موقعي "Insider" و"Stylecraze"، يحظر تناول الليمون في الحالات التالية أيضًا:



الصداع النصفي: تحتوي الفواكه الحمضية، لا سيما الليمون، على نسبة عالية من مادة التيرامين، التي تثير نوبات ألم الرأس.



- تقرحات الفم: عادةً ما تختفي من تلقاء نفسها في غصون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ولكن عند تناول الليمون، قد تتفاقم، لاحتوائه على حمض الستريك، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.



- تسوس الأسنان: تسبب الأحماض الموجودة في الليمون إلى تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.