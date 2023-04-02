خبير ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم لهذا السبب !

الوكيل الإخباري- قال خبير النوم مارتن سيلي، إن ارتداء الجوارب أثناء النوم ليلاً له فوائد مذهلة للصحة، على عكس بعض الأقاويل الشائعة.



وأضاف سيلي: "إن ارتداء الجوارب أثناء النوم يمكن أن يساعد في تدفئة قدميك، مما قد يشير إلى جسمك بأن الوقت قد حان للنوم"، حسبما نشر موقع "The sun".



وتابع خبير النوم: "قد يساعدك هذا على النوم بشكل أسرع وأعمق، فعندما تكون قدميك باردة، تنقبض الأوعية الدموية، مما يزيد من صعوبة النوم أو مواصلته بشكل مستمر."

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وأوضح سيلي، أن هذا قد لا ينجح مع الأشخاص الذين يعتبرون ارتداء الجوارب ليلاً غير مريح للغاية، لأن ذلك لن يساعدهم على النوم بهدوء.



وكانت دراسة حديثة قد وجدت أن الأشخاص الذين يرتدون الجوارب أثناء النوم، فإن عدد مرات الاستيقاظ والقلق لديهم أثناء الليل كان 7.5 مرة أقل من المجموعة التي تنام بدون ارتداء جوارب.



وكشفت الدراسة نفسها أيضًا أن أولئك الذين ارتدوا الجوارب أثناء النوم ينامون بمعدل 32 دقيقة إضافية مقارنة بغيرهم.



يقي ارتداء الجوارب أثناء النوم أيضًا من حدوث تغير درجة حرارة الجسم، حيث يتعرض الشخص فجأة لانخفاض في الحرارة أثناء النوم أو حدوث تعرق ليلي.



الكونسلتو الطبي

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