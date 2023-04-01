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السبت، 01-04-2023 02:41 م

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد الإفطار مباشرة ؟

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الوكيل الإخباري- يفضل العديد من الأشخاص النوم مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، نظرًا للشعور بالخمول والإرهاق والنعاس الشديد بعد تناول الطعام، دون إدراك المخاطر الصحية المترتبة على ذلك الأمر

نستعرض في السطور التالية، أضرار الخلود للنوم بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان.

أضرار النوم بعد الإفطار في رمضان

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قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في مصر ، إن الخلود للنوم عقب تناول وجبة الإفطار مباشرة، دون أي فواصل من الوقت، يتسبب في أضرار هضمية جسيمة، وهي:


- حرقة في المعدة.
- ارتجاع في المرئ.
- حموضة.
- بطئ معدل حرق الدهون.
- زيادة الوزن.


ونصح المنيسي، بعدم الخلود للنوم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة لتجنب الحموضة، منوهًا أنه إذا حدثت، فعلى من تنتابه هذه أعراضها، أن يتناول الأدوية والفوار المضادة للحموضة، بشرط أن يستشير الطبيب المتخصص لوصف أفضل نوع يتماشى مع حالته الصحية.

 

 

الكونسلتو الطبي 

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