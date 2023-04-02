8 فوائد صحية لعصير الرمان

الوكيل الإخباري- يمتاز الرمان بفوائده الصحية الكثيرة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر بثلاث مرات من الشاي الأخضر أو العنب الأحمر، وهو غني بالمركبات والفيتامينات التي تجعل منه طعاماً صحياً للوقاية من العديد من الأمراض".



ويحتوي الرمان على الكثير من الفيتامينات الضرورية للجسم مثل А, В1, В2, В3, В5, В6, Е, С والعناصر المعدنية كالبوتاسيوم والحديد والسيلينيوم والمنغنيز وغيرها"، ويزيد من أهميته احتواؤه على مضادات الأكسدة والبوليفينولات المضادة للالتهابات والسرطان والمحفزة لمنظومة وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

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لذا فإن شرب عصير الرمان اللذيذ ينطوي على الكثير من الفوائد الصحية. بحسب تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

8 فوائد صحية مذهلة لعصير الرمان



1. إنقاص الوزن

يساعد عصير الرمان على إنقاص الوزن لاحتوائه على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة، وكلها تساعدك على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون.



2. يساعد في الهضم

يمكن أن يساعد عصير الرمان في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل مرض التهاب الأمعاء. وقد تحفز المركبات الموجودة في الرمان بكتيريا الأمعاء الجيدة وتقلل من تهيج الجهاز الهضمي. إذ توفر الألياف الموجودة البروبيوتيك وتساعد في الوقاية من بعض مشاكل صحة الجهاز الهضمي.



3. مضاد للسرطان

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، قد يساعد الرمان في الوقاية من سرطان البروستاتا أو علاجه.



ووفقًا للعديد من أبحاث أنابيب الاختبار، يحتوي عصير الرمان على مواد كيميائية يمكن أن تساعد في قتل الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها في الجسم.



4. القلب والأوعية الدموية

يساعد استهلاك عصير الرمان في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ومنع خطر الإصابة بحالات صحية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية. حيث يحتوي مستخلص الرمان على مركبات قد تخفض ضغط الدم وتقلل من التهاب الشرايين وتحسن آلام الصدر المرتبطة بالقلب وتمنع تطور الترسبات التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



5. مضادات الأكسدة

أظهر عصير الرمان نشاطًا مضادًا للأكسدة أكثر بثلاث مرات مقارنة بالشاي الأخضر، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية لأنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد على منع الجسم من أضرار الجذور الحرة.



6. التهاب المفاصل

يساعد عصير الرمان في إدارة التهاب المفاصل ودعم صحة المفاصل بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. يمكن لمكونات الرمان أن تمنع الإنزيمات المسببة للفصال العظمي وتبطئ تدهور الغضروف.



7. حماية البشرة

تتعرض بشرتك للمركبات الضارة والتلوث والأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس. يمكن أن يساعد استهلاك عصير الرمان في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية لأنه يساعد على منع إنتاج المركبات السامة في الجلد.



8. يعزز صحة الجهاز البولي

يمكن أن يساعد عصير الرمان في تحسين صحة الجهاز البولي والوقاية من حصوات الكلى. ووفقا للاختبارات والدراسات البشرية، قد يساعد مستخلص الرمان في منع تكون حصوات الكلى بسبب نشاطه المضاد للأكسدة.

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