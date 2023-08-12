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السبت، 12-08-2023 03:19 م

خلال موجة الطقس الحار.. طرق تقليل التعرق المفرط

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الوكيل الإخباري- من المعروف أن تعرق الجسم يساعد في تنظيم درجة الحرارة، ولكن يتحول الأمر عند الكثير إلى مؤشر إصابة بمرض ما.

وفقًا لتقرير «قوكس نيوز»، تقول الدكتورة باميلا ميهتا، طبيبة الطب الرياضي وجراحة العظام من كاليفورنيا: «عندما يعاني شخص ما من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، فإن الجهاز العصبي سيحفز تلقائيًا الغدد العرقية لدى الشخص لإفراز العرق لتبريد الجسم».

تقول «ميهتا»، إذا وجدت أنك تتعرق كثيرًا، يجب علاج الأمر بأكثر من طريقة ومنها على سبيل المثال:

استخدام الملابس القطنية في الصيف، حيث أن أنواع معينة من الملابس أفضل من غيرها في تقليل العرق، أي شخص يبحث عن الملابس التي تحد من إنتاج العرق يجب أن يعطي الأولوية للبحث عن الأقمشة الفضفاضة والقابلة للتنفس والممتصة للرطوبة.


بالنسبة إلى القدمين، يقول الخبراء على المستهلكين البحث عن الجوارب التي تزيد من تدفق الهواء و«تزيل الرطوبة»، بحيث تظل بشرة القدم باردة وجافة، حتى عندما يقوم الشخص بنشاط ما.


علامات شائعة لفرط التعرق، وتشمل:

- التعرق المرئي الملحوظ على الملابس.

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- المعاناة من مشاكل جسدية في إمساك القلم أو تدوير مقبض الباب أو استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.


- بقاء الجلد رطبًا لفترات طويلة، وربما يتقشر بعد أن يصبح ناعمًا وأبيض.


- يمكن أن تسبب بعض الأدوية التعرق المفرط، ويمكن أن تكون السبب في حالة تعرض الشخص للعرق بشكل مفاجئ أكثر من المعتاد.

يمكن للمرضى استشارة طبيبهم إذا اعتقدوا أن التدخل الطبي ضروري للتعامل مع العرق المفرط تشمل الخيارات المتاحة حاليًا الأدوية المضادة للكولين وحقن السموم وجراحة فرط التعرق.

 

المصري اليوم


 




 

 


 

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