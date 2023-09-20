صوت تحذيري يمكن ملاحظته قد يكون علامة على وجود مشكلة في القلب

الوكيل الاخباري - يعتقد معظمنا أنه إذا كان هناك خطأ ما في صحتنا، فإن أجسامنا ستعطينا إشارات واضحة بأننا بحاجة لزيارة الطبيب. لكن الأمر قد لا يكون بهذا الوضوح دائما.



وعند الإصابة بأمراض القلب التاجية، على سبيل المثال، فإنه عادة ما تكون الأعراض الأكثر شيوعا هي ألم الصدر (الذبحة الصدرية) وضيق التنفس. ومع ذلك، قد لا يعاني البعض من أي أعراض على الإطلاق قبل تشخيص إصاباتهم بمشاكل في القلب، أو قد تظهر العلامات بطرق أخرى أقل وضوحا.



ولذلك، من المهم أن نكون على دراية بالعلامات المبكرة التي تظهرها أجسامنا لإبلاغنا بوجود خطأ ما.



وأحد هذه العلامات هو الصوت الذي قد تسمعه أثناء النوم: صوت نبض قلبك.



وقد تعتقد أن هذا أمر طبيعي، لكنه قد يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة. وقال مايكل ميلر، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة ميريلاند: "يمكن لبعض المرضى الذين يعانون من خلل عالي في الصمام سماع صوت صمامهم ليلا عندما يحاولون النوم".



وقد يكون نبض القلب المتسارع أثناء عدم القيام بأي شيء قوي علامة أيضا على انخفاض ضغط الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو فقر الدم، أو الجفاف أو أحد الآثار الجانبية للأدوية، لذلك إذا حدث لك هذا، فيجب عليك رؤية أخصائي الرعاية الصحية.



ويحدث مرض القلب التاجي بسبب تراكم مادة دهنية تسمى التصلب العصيدي (عندما تتراكم الدهون والكولسترول ومواد أخرى في جدران الشرايين وعليها). وفي نهاية المطاف، قد تصبح ضيقة جدا بحيث لا تصل كمية كافية من الأكسجين إلى الدم.



وإذا أصبحت الشرايين مسدودة تمامًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث نوبة قلبية، ما قد يؤدي إلى تلف عضلة القلب بشكل دائم، ويمكن أن يكون مميتًا.





ويمكن أن تختلف الأعراض، ولكنها قد تشمل الشعور بألم في أجزاء أخرى من الجسم، والدوار، والتعرق، والغثيان، وضيق التنفس.

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روسيا اليوم