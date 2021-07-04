طرق بسيطة وفعالة لتنظيف الرئتين

الوكيل الإخباري - الرئتان من أعضاء الجسم التي يمكنها تنظيف نفسها ذاتيا، لكن مع استمرار تعرضها للملوثات قد تُصاب بالاحتقان والتهاب ويمكن أن تجعلك تشعر بالثقل.



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الرئتان من أعضاء الجسم التي يمكنها تنظيف نفسها ذاتيا، لكن مع استمرار تعرضها للملوثات قد تُصاب بالاحتقان والتهاب ويمكن أن تجعلك تشعر بالثقل.





خطوات التنظيف

هناك بعض الطرق الطبيعية والخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لإزالة السموم من رئتيك، خاصة ما يتعلق باستنشاق هواء ملوث أو التدخين، منها:

1- العلاج بالبخار: من أفضل الطرق التنظيف، إذ يؤدي إلى فتح ممر الهواء ويساعد الرئتين على تصريف المخاط والتنفس بسهولة خلال فترة زمنية قصيرة.

2- السعال المنضبط: عن طريقه يطرد الجسم الغبار والمخاط المحاصر، لذا لا تقمعه وحاول ممارسة السعال الخاضع للتحكم.

3- النباتات الداخلية: زراعة بعض النباتات مهم لتنقية الهواء، مثل زنبق السلام ونباتات الخيزران ونباتات العنكبوت والصبار.

4- الرياضة: تزيد من معدل تنفس الجسم ما يؤدي إلى زيادة إمداد العضلات بالأكسجين وجعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عند ممارسة التمارين.

5- تجنب المداخن: خطوة مهمة لحماية الرئتين من أحد مصادر التلوث التي تسبب العديد من الأمراض التنفسية.

المصدر - العين الإخبارية







